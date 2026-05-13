Vor Zinsen und Steuern lag der Verlust im ersten Quartal bei 134 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Hapag-Lloyd noch 463 Millionen Euro verdient. Unter dem Strich machte die Grossreederei einen Verlust von 219 Millionen Euro - was einem Rückgang um 665 Millionen Euro entsprach.