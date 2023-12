Die Warnung von Geely ist ein schlechtes Omen für andere chinesische Autohersteller, die aufgrund von Überkapazitäten und schwacher Nachfrage im Inland versuchen, ihre Exporte nach Europa zu steigern. Der Generalsekretär des Autoverbandes CPCA, Cui Dongshu, sagte zwar, es gebe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Exporte von Elektroautos nach Europa, weil die Fahrzeuge auch per Bahn transportiert werden könnten. Aber der Insider aus Logistikbranche erläuterte, diese Züge führen bereits mit voller Kapazität. Er rechne mit einem Engpass an Schiffen in der zweiten Januar-Hälfte, weil diese länger bräuchten, um in ihre Häfen zurückzukehren.