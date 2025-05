Die Reederei Moller-Maersk rechnet wegen der Turbulenzen in der Weltwirtschaft mit weniger Container-Transporten als bislang gedacht. Das Container-Aufkommen der Branche könne in diesem Jahr um bis zu vier Prozent wachsen oder um bis zu ein Prozent schrumpfen, teilte die weltgrösste Container-Reederei am Donnerstag in Kopenhagen mit. Im Februar hatte Maersk noch ein Wachstum um etwa vier Prozent vorhergesagt.