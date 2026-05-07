Die Reederei Moller-Maersk ist mit Rückgängen ins neue Jahr gestartet. «Wir haben in diesem Quartal in den meisten Regionen eine starke Nachfrage gesehen, was zu einem robusten Volumenwachstum in unseren drei Geschäftsbereichen führte», sagte Unternehmenschef Vincent Clerc am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Allerdings seien vor allem im Seefrachtgeschäft die Marktschwankungen nach wie vor hoch und das Überangebot in der Branche drücke weiterhin auf die Frachtraten. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen.