UBS-Analyst Cristian Nedelcu bewertete die im Tagesgeschäft erwirtschaftete Marge des Konzernbereichs Logistik-Dienstleistung als enttäuschend. Das Terminalgeschäft sowie die Transporte auf See liefen im ersten Quartal hingegen besser als im Vorjahr. Dennoch schrieb Maersk im Seefracht-Geschäft operativ rote Zahlen./lew/stw --- Ocean-Ebit S.5: https://investor.maersk.com/static-files/f1cef377-de05-4478-87fd-57762412468b --- UBS: On a divisional basis Terminals and Ocean were stronger while logistics despite a return to volume and revenue growth y/y, disappointed on EBIT margins