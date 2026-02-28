Reedereien sind nach dem Angriff auf den Iran durch Israel und die USA mit zahlreichen Schiffen und Besatzungen betroffen. Schiffe werden teils aus Gefahrenzonen verlegt, umgeleitet oder warten ausserhalb der Risikogebiete, wie der Verband Deutscher Reeder mitteilte. Die Luftraumsperrungen wegen des Krieges führen dazu, dass auch die An- und Abreisen von Kreuzfahrtgästen in der Region eingeschränkt ist.