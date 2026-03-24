Käufersuche seit Oktober

Das Unternehmen hatte die Entscheidung zuvor auf einer Belegschaftsversammlung in Langenhagen verkündet. «Wir haben in den vergangenen Monaten alle realistischen Optionen intensiv geprüft, um den Fortbestand des Standorts zu sichern», sagte der bei Imperial Brands für die Lieferkette zuständige Manager Sami Naffakh laut Mitteilung. «Dass diese Gespräche nun leider erfolglos geblieben sind, ist für uns alle sehr enttäuschend.»