Das Komitee «Privatisierung Stoppen» aus Vertretern unter anderem von SP und den Jungen Grünen will die Unterschriften am Dienstag einreichen, wie es mitteilte. Die Referendumsführer kritisierten, dass beim Axpo-Konzern Aktienkapital künftig an Dritte verkauft werden und damit Volksvermögen in die Hände privater Konzerne fallen könnte.