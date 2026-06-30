Das Abkommen sieht Zollerleichterungen für 12'500 Tonnen Palmöl vor, wie die Allianz am Dienstag mitteilte. Bundesrat und Parlament hätten jedoch darauf verzichtet, wirksame Begleitmassnahmen gegen die Abholzung von Regenwald und Zwangsarbeit im Anbau einzuführen. Dies schaffe zusätzliche Anreize für die Ausdehnung der Palmölproduktion.