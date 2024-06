Die Experten der Grossbank UBS kamen kürzlich in einer Studie sogar zum Schluss, dass auch bei den nächsten Beurteilungen im kommenden September und Dezember nicht mit einem Anstieg des Referenzzinssatzes zu rechnen sei. Doch auch ein Rückgang sei trotz der Entspannung bei den Marktzinsen noch nicht in Reichweite. Der Grund dafür liege in der Trägheit des Durchschnittszinssatzes. Dieser dürfte sich laut den Experten der Bank in den kommenden Quartalen seitwärts bewegen.