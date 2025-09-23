Die Grünen kündigten erneute Vorstösse für einkommensabhängige Prämien an. Und die SP teilte mit, dass sie eine Volksinitiative für einkommensabhängige Prämienrabatte im Köcher habe. Beide Parteien sprachen sich überdies für die Einführung einer Übergewinnsteuer bei grossen Pharmakonzernen aus, solange keine konkreten Massnahmen zur Senkung der Medikamentenpreise ergriffen würden oder es sogar zu einer Erhöhung der Preise im Zuge der US-Zollpolitik kommen sollte.