DIW: Beschneidung von Besitzständen muss folgen

«Die schweren Reformen, die eine Beschneidung von Besitzständen beinhalten, werden nun folgen müssen», sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur. Das Reformpaket sei nicht mehr als ein erster Schritt, um eine Trendwende bei der Mentalität und Wahrnehmung in Deutschland herbeizuführen. «Wer glaubt, die Bundesregierung hätte nun den schwersten Teil der Reformen hinter sich, der irrt.»