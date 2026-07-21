Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Juli dank des Reformpakets der Bundesregierung stärker verbessert als erwartet. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 15,8 Punkte auf plus 26,3 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 15,3 Punkte erwartet. «Das Reformpaket scheint Wirkung zu zeigen», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis der Umfrage unter Finanzmarktteilnehmern.