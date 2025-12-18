Aviatikbetriebe in der Nähe

Wie eine Sprecherin der Rega auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte, sucht das Luftrettungsunternehmen schon seit rund zehn Jahren nach einem neuen Standort. Rega-Chef Ernst Kohler hatte im Sommer in einem Zeitungsinterview erklärt, dass die Zentralschweiz wegen der dort ansässigen Aviatikindustrie ideal für einen neuen Hauptsitz wäre.