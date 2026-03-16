Zugleich machte der Sprecher aber klar, der Bund lehne eine «feindliche Übernahme» der Commerzbank weiterhin ab. «Der Bund unterstützt die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Eine feindliche Übernahme wäre insbesondere mit Blick darauf, dass die Commerzbank eine systemrelevante Bank ist, nicht akzeptabel», sagte er.
Die Unicredit wirbt seit langem um die Commerzbank und kontrolliert 29,9 Prozent der Commerzbank-Anteile. Ab 30 Prozent wäre sie gesetzlich zu einer Übernahmeofferte verpflichtet. Der Bund hält zwölf Prozent an der zweitgrössten deutschen Privatbank./tam/DP/men
(AWP)