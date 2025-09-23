Immer mehr westliche Partner wenden sich wegen der aggressiven israelischen Kriegsführung im Gazastreifen von der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Nach Grossbritannien und Kanada erkannte am Montag unter anderem auch Frankreich den Staat Palästina an. «Es ist an der Zeit, dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und den Staat Palästina anzuerkennen», sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer hochrangig besetzten Konferenz zur Zweistaatenlösung zwischen Israel und Palästinensern am Vorabend der UN-Generaldebatte mit mehr als 140 Staats- und Regierungschefs in New York.