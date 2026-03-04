In einem ersten Interview im «Handelsblatt» warnte Felbermayr vor den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs im Iran. «Wenn der Weltwirtschaft dauerhaft 20 Prozent der Kapazitäten bei Öl und Gas fehlen, wäre das heftig», sagte er. Wegen steigender Energiepreise rechnet er mit einem Anstieg der Inflation um mindestens 0,5 Punkte. Einen Tankrabatt sieht er trotzdem kritisch. Es gelte: «Keine Panik an der Zapfsäule.»