Die Abstimmung auf EU-Ebene ist für Freitag angesetzt. Deutschland sieht Strafzölle kritisch. Wie die Bundesregierung abstimmt, ist aber offen. Als möglich gilt ein Nein zu den Strafzöllen sowie eine Enthaltung. Das Thema dürfte eine wichtige Rolle spielen bei einem Treffen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittag in Berlin. Macron hatte sich in der Vergangenheit grundsätzlich positiv zu Strafmassnahmen gegen Chinas E-Autos geäussert.