Noch ein Anlauf, dann Neuwahlen

Nach Kurtis Scheitern bei der Regierungsbildung muss Staatspräsidentin Vjosa Osmani innerhalb von zehn Tagen einem anderen Politiker den Regierungsauftrag erteilen. Auf der Hand läge, dass dieser an einen Vertreter der liberalen Demokratischen Partei des Kosovos (PDK) geht, die bei der letzten Wahl den zweiten Platz belegte. PDK-Chef Memli Krasniqi sagte allerdings nach der Abstimmung am Sonntag vor Journalisten, dass seine Partei das Mandat nicht annehmen werde, weil sie die nötige Mehrheit im Parlament nicht zustande bringen würde.