Schon seit Monaten wird darüber spekuliert, dass die Labour-Fraktion Starmer aus dem Amt jagen könnte. Zudem wird in der Partei befürchtet, dass Labour bei den Regionalwahlen in Schottland und Wales sowie bei den Kommunalwahlen in England im Mai auf empfindliche Niederlagen zusteuert. Spätestens dann rechnen viele mit einem Misstrauensantrag in der Fraktion. Grösster Hemmschuh der parteiinternen Gegner Starmers ist bisher jedoch das Fehlen einer geeigneten Herausforderin oder eines Herausforderers.