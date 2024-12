Um einen Sturz der konservativen Minderheitsregierung in Frankreich zu verhindern, kommt Premier Michel Barnier der Rechtsnationalen Marine Le Pen ein weiteres Stück entgegen. Unmittelbar vor der entscheidenden Parlamentsberatung über den strittigen Sparhaushalt kündigte Barnier in Paris an, geplante Kürzungen bei der Erstattung von Medikamenten aus dem Gesetzentwurf zur sozialen Sicherheit herauszuhalten. Le Pen habe darauf in einem Telefonat am Morgen gepocht, teilte Barnier mit.