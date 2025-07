All das weiss Trump und ging vor Anhängern in Iowa schon mal in den Wahlkampfmodus über: «Nicht ein einziger Demokrat stimmte für uns», sagte er mit Blick auf die Abstimmungen im US-Kongress. Trump will durch erwartete Erfolge des Gesetzes so etwas gegen die Demokraten in der Hand haben: «Ich denke, das können wir im Wahlkampf für die kommenden Zwischenwahlen einsetzen». Die Demokraten dürften das Gesetz ihrerseits angesichts der Kürzungen im Gesundheitsbereich und der Sozialhilfe sowie den Auswirkungen auf die Staatsverschuldung für den Wahlkampf ausschlachten.