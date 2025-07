Die grössere TV-Affinität im italienischsprachigen Landesteil zeigt sich in der täglichen Verweildauer. Sie liegt in der italienischen Schweiz bei 212 Minuten pro Nutzerin und Nutzer. Zuschauerinnen und Zuschauer in der Romandie verbringen 182 Minuten und jene in der Deutschschweiz 170 Minuten pro Tag vor dem TV.