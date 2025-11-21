Es komme vieles zusammen: Die geopolitische Situation, die Zollthematik und die Rolle von US-Präsident Donald Trump. «Diese Gesamtsituation in den USA vermittelt vielen Menschen ein Gefühl von Verärgerung und fehlender Identifikation. Das wird von zahlreichen Kundinnen und Kunden abgestraft. Deshalb prognostiziere ich für die USA einen Einbruch von rund 50 Prozent», sagte Wittwer.