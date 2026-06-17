Im Zentrum der Neuausrichtung steht die Einführung von KI in die Kernprozesse des Unternehmens. Zudem will Lastminute in die dafür notwendige Dateninfrastruktur sowie in spezialisiertes Fachwissen investieren. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Massnahmen die operative Hebelwirkung erhöhen, profitables Wachstum ermöglichen und die Wettbewerbsposition stärken.