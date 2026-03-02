Wie lange die Luftraumsperrungen dauern würden, sei derzeit unklar. «Gäste, die aufgrund von Luftraumsperrungen vor Ort derzeit nicht nach Hause fliegen können oder auf einen Weiterflug warten, sind von uns informiert worden und werden vor Ort betreut», hiess es in einer Mitteilung. Den Gästen stünden lokale Reiseleitungen als Ansprechpartner zur Verfügung. «Die Reiseleitungen werden die Hotelunterbringung entsprechend verlängern oder alternative Zimmer in anderen Hotels zur Verfügung stellen.» Über neue Rückreisemöglichkeiten werde man schnellstmöglich informieren.