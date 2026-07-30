Bei Gästen aus dem Ausland sehe es in Bezug auf die spontanen Buchungen in den meisten Fällen aber anders aus. Da diese jeweils früher buchen, seien dort Veränderungen im Reiseverhalten weniger deutlich, hiess es auf Anfrage. Wegen des Krieges im Iran würden generell weniger Gäste aus Golfstaaten oder Asien in die Schweiz reisen. Gemäss einer Schätzung zeigt sich ein Anstieg bei Gästen aus Frankreich und Italien.