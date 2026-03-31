Im Locarnese lag die Auslastung der Hotels fünf Tage vor Ostern bei 65 Prozent, in der Region Lugano bei 60 Prozent, wie Hotellerie Suisse Ticino-Präsidentin Sonja Frey auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Noch vor dem Wochenende hatte die Auslastung 45 Prozent betragen. Frey geht davon aus, dass die Hotels im Tessin in diesem Jahr eine Auslastung von 80 bis 85 Prozent erreichen werden.