Ein Anstieg der Reisen mit Übernachtungen lasse sich in den meisten Bevölkerungsgruppen feststellen. Besonders reisefreudig waren Männer, Personen über 65 und Deutschschweizer. Die Wohnbevölkerung in der Deutschschweiz war mit 3,0 Reisen pro Person deutlich häufiger unterwegs als die in der französischen und italienischen Schweiz mit 1,9 respektive 1,4 Reisen.