Mit dem Aus der Reka-Checks ende eine Ära, schrieb die Reka in der Mitteilung. Nach ihrer Einführung im Jahr 1966 hätten sich Reka-Checks rasch zur bedeutendsten Lohnnebenleistung in der Schweiz entwickelt, so die Reka. Derzeit bieten über 4500 Arbeitgeber und Arbeitnehmerorganisationen ihren Mitarbeitenden und Mitgliedern vergünstigtes Reka-Geld als Lohnnebenleistung an. Mit dem Betrag können die Nutzerinnen und Nutzer etwa etwa Zimmer im Reka-Feriendorf bezahlen oder ein SBB-Abo lösen.