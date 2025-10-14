Die neu installierte Leistung aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind und Wasserkraft lag 2024 bei rund 582 Gigawatt - ein Rekord und ein Plus von gut 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies reicht aber trotzdem nicht aus, um das auf der UN-Klimakonferenz von Dubai 2023 vereinbarte Ziel zu erreichen, dass sich die Kapazität bis 2030 auf 11,2 Terawatt verdreifachen soll. Nötig wären nämlich ab sofort jährlich zusätzlich 1.122 Gigawatt Kapazität. Ein Gigawatt entspricht einer Million Kilowatt.