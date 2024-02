Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie zum Ende des vergangenen Jahres. 46,2 Millionen Personen bedeuteten im vierten Quartal eine Steigerung um 0,3 Prozent oder 161 000 Menschen im Vergleich zum vorherigen Quartal, das bereits einen Rekordwert markiert hatte. Ein derartiger Beschäftigtenzuwachs ist zum Ende eines Jahres saisonal üblich, fiel 2023 aber schwächer aus als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Innerhalb der EU und auch im Euroraum ist die Erwerbstätigkeit deutlich kräftiger gewachsen als in Deutschland.

16.02.2024 09:15