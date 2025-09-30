Mehr als jede dritte neue Firma in der Schweiz ist 2025 von Ausländerinnen oder Ausländern gegründet worden. Laut einer Analyse des Instituts für Jungunternehmen (IFJ) entfielen von Januar bis September 37,5 Prozent der insgesamt 40'867 Neueintragungen im Handelsregister auf Personen ohne Schweizer Pass.