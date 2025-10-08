Gold hat im Zuge seiner seit Wochen und Monaten anhaltenden Rekordrally eine weitere markante Marke geknackt. In der Nacht auf Mittwoch kostete eine Unze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls erstmals mehr als 4.000 US-Dollar. Im frühen Handel kletterte der Goldpreis um bis zu 1,1 Prozent auf etwas mehr als 4.029 US-Dollar und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch. Es ist bereits das sechste seit Montag vor einer Woche - also in acht Handelstagen.