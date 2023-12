Tessin hinkt hinterher

In fast allen Grossregionen hat es 2023 mehr Jungunternehmen gegeben. In der Nordwestschweiz (+7,0 Prozent) und der Ostschweiz (+5,2 Prozent) seien am meisten neue Firmen entstanden. Einzig in der Grossregion Tessin sei eine Abnahme verzeichnet worden (-1,2 Prozent).