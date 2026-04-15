Besucherrekord erwartet

Es hat sich in diesem Frühjahr 2026 einmal mehr gezeigt, wie wichtig physische Zusammenkünfte - trotz fortschreitender Digitalisierung und in der Post-Corona-Zeit - für die Branche sind. Die Veranstalter rechnen für die diesjährige Ausgabe der «Watches and Wonders», die am Dienstag gestartet ist und noch bis kommenden Montag läuft, mit insgesamt um die 60'000 Besucherinnen und Besuchern und damit noch einmal mehr als im Vorjahr.