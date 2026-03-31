Im ersten Quartal 2026 ist an deutschen Küsten so viel Flüssigerdgas (LNG) ins Netz eingespeist worden wie nie zuvor. An den drei deutschen Terminals Brunsbüttel sowie Wilhelmshaven 1 und 2 kam Erdgas mit einer Energiemenge von mehr als 25 Terawattstunden (TWh) an. Das ist der bislang höchste Wert für einen Zeitraum von drei Monaten, wie die bundeseigene Deutsche Energy Terminal Gesellschaft (DET) mitteilte.