Gold hat am Montag wegen des anhaltenden «Shutdowns» in den Vereinigten Staaten und zunehmender Sorgen über die hohe Verschuldung vieler Staaten an seine Rekordjagd der vergangenen Woche angeknüpft. Das Edelmetall kostete am Abend zeitweise 3.970 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Das Niveau konnte die Unze nicht ganz halten, legte zuletzt aber immer noch um knapp zwei Prozent auf 3.962 US-Dollar zu.