Gold hat auch am Dienstag vor allem wegen der anhaltenden Haushaltskrise in Frankreich seine jüngste Rekordrally fortgesetzt. Das Edelmetall kostete im frühen Handel zeitweise etwas mehr als 3.977 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Das Niveau konnte die Unze nicht ganz halten, legte zuletzt aber immer noch leicht auf 3.963 US-Dollar zu. Am Montag hatte der Goldpreis an seine Rekordrally von vergangener Woche angeknüpft und fast zwei Prozent hinzugewonnen.