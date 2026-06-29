Die Finanzierung stärke Europas technologische Souveränität und industrielle Exzellenz in der Fertigung, hiess es weiter. Es ist die bisher grösste Unternehmensfinanzierung der EIB. Präsidentin Nadia Calviño sagte, das Leuchtturm-Projekt sei innerhalb von rund sechs Monaten genehmigt worden. «Das zeigt, dass Europa schnell und in grossem Umfang handeln kann, um seine Champions zu unterstützen und sich im neuen geopolitischen Umfeld stärker zu positionieren.»