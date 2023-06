So viele Meldungen wie in der vergangenen Woche hat das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) noch nie erhalten. Wie es am Dienstag mitteilte, verzeichnete es 985 Rapporte. Grund waren gefälschte Drohmails im Namen der Polizei und diverse Phishing-Versuche.

27.06.2023 17:25