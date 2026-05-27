Das sind 7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Vereinigung am Dienstag mitteilte. Angaben zur Entwicklung gegenüber dem Vorjahr für die Schweiz und Liechtenstein machte das Unternehmen nicht.
Weltweit zählt Relais&Châteaux 580 unabhängige Hotels und Restaurants in 65 Ländern - 22 davon in der Schweiz und Liechtenstein. Im vergangenen Jahr kamen 34 neue Betriebe zum Netzwerk hinzu.
Die Häuser in der Schweiz befinden sich mehrheitlich in touristisch geprägten Regionen wie dem Engadin, dem Berner Oberland, dem Wallis oder dem Tessin. International ist Relais&Châteaux neben Europa auch in Nord- und Südamerika, Asien sowie Afrika vertreten.
Hotellerie bleibt wichtigster Umsatzpfeiler
Gut die Hälfte des weltweiten Umsatzes entfiel 2025 auf die Hotellerie. Etwas mehr als 40 Prozent stammen aus dem Gastronomiegeschäft. Der restliche Anteil wurde mit Spa-Angeboten sowie zusätzlichen Dienstleistungen erzielt.
In den Betrieben in der Schweiz und Liechtenstein stammt knapp die Hälfte der Gäste aus dem Inland. Weitere wichtige Herkunftsmärkte sind die USA, Deutschland und Frankreich. Weltweit bleiben die USA der wichtigste Markt für Relais&Châteaux. Dahinter folgen Frankreich, Grossbritannien und Deutschland.
In den Restaurants des Netzwerks deutet sich laut Relais&Châteaux zudem ein verändertes Konsumverhalten an. Degustationsmenüs blieben stark gefragt. Zugleich gewinnen laut den Angaben alkoholfreie Getränkebegleitungen an Bedeutung, während viele Betriebe sinkende Alkoholumsätze verzeichnen.
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(AWP)