Das Biopharmaunternehmen Relief Therapeutics hat ein erstes frühes Programm mit seinem Kandidaten RLF-OD032 abgeschlossen. In der Proof-of-Concept-Studie sei zunächst die Dosierung des Kandidaten bei Patienten getestet worden, die an der seltenen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie (PKU) leiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.