RLF-OD032 ist eine gebrauchsfertige, flüssige Version des Wirkstoffs Sapropterin, der bei PKU-Patienten hilft, den Abbau der Aminosäure Phenylalanin zu regulieren. Anders als bestehende Pulverformulierungen (Kuvan Powder) müsse das Mittel nicht mehr in Wasser aufgelöst werden und könne direkt eingenommen werden. Dadurch werde die tägliche Behandlung vereinfacht, insbesondere bei Kindern.