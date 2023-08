BILLANCOURT (awp international) - Trotz anhaltender Konjunkturschwäche rechnet der Markenchef des Autobauers Renault dieses Jahr mit höheren Absatzzahlen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. «Seit Beginn des Jahres stellen wir eine zunehmende Nachfrage nach Elektroautos fest», sagte Fabrice Cambolive in einem Interview mit dem Fachmagazin «Autogazette» am Donnerstag. Deshalb gehe er für Renault auch in 2023 von einem Zuwachs bei den Elektroautos aus. Zudem verbessere sich das Angebot von Halbleitern. Ausserdem rechnet der Manager mit sinkenden Kosten für E-Fahrzeuge - sowohl für Kunden als auch den französischen Konzern.

24.08.2023 17:47