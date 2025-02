BILLANCOURT (awp international) - Der französische Autobauer Renault stellt sich angesichts der anhaltenden Branchenflaute in diesem Jahr auf fallende Renditen ein. 2024 hatte der Konzern, der mitten in einer Produktoffensive steckt, bei steigenden Erlösen einen operativen Rekordgewinn erzielt. Renault-Chef Luca de Meo äusserte sich unterdessen auf der Pressekonferenz anlässlich der Zahlenvorlage am Donnerstag lobend zur neuen Partnerschaft mit dem chinesischen Autohersteller Geely - und befeuerte damit zugleich die Spekulationen über das Schicksal der langjährigen Allianz mit dem japanischen Hersteller Nissan weiter. Die zuletzt stark gelaufene Renault-Aktie gab um zwei Prozent nach.