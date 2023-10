Finanzchef Thierry Piéton sprach von Zuversicht für das laufende vierte Quartal und bestätigte das Ziel, in der zweiten Jahreshälfte die Rentabilität zu verbessern. In diesen Zeitraum soll auch die Abspaltung des Elektrofahrzeug- und Software-Geschäfts mit dem Namen Ampere fallen, das anschliessend in der ersten Hälfte 2024 an die Börse gebracht werden soll.