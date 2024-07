BILLANCOURT (awp international) - Der Autobauer Renault hat im ersten Halbjahr trotz eines besseren Abschneidens im Tagesgeschäft weniger Gewinn gemacht. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sank um 38 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, wie die Franzosen am Vorabend in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilten. Unter anderem belasteten der Buchwertverlust eines Anteilsverkaufs am japanischen Partner Nissan und weniger Gewinnbeiträge von Beteiligungen. Obwohl Renault im Tagesgeschäft eine rekordhohe und besser als erwartet ausgefallene Profitabilität erzielte, straften die Anleger am Donnerstag die Aktie in einer sehr schwachen Branchenstimmung mit einem satten Kursverlust ab.