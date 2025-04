René Benko bleibt bis auf weiteres in seiner Zelle in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Diese musste Benko nach seiner Festnahme am 23. Januar beziehen. Einem Enthaftungsantrag seines Verteidigers Norbert Wess wurde am Montag seitens des Wiener Landesgerichts für Strafsachen nicht Folge gegeben. Es wird weiterhin von dringendem Tatverdacht und dem Vorliegen von Haftgründen ausgegangen.