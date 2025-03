Im frühen Handel drehte das Papier nach höherem Start nur kurz ins Minus und legte zuletzt um rund 0,9 Prozent auf 44,30 Euro zu. In diesem Jahr hat Renk seinen Börsenwert allerdings bereits weit mehr als verdoppelt. Mitte März erreichte die Aktie auf ihrer jüngsten Rekordjagd eine Bestmarke bei 49,90 Euro. Im Februar 2024 ging Renk noch zu einem Ausgabepreis von 15 Euro an die Börse. Bereits im darauffolgenden Mai wurde der Panzergetriebe-Hersteller in den Kleinwerte-Index SDax aufgenommen. Anfang dieser Woche stieg Renk nun in den MDax der mittelgrossen Werte auf.